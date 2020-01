TVP pozywa byłego pracownika. Oskarżał ich o mobbing

Dziennikarz Paweł Owczarski zarzucił kilka miesięcy temu swojemu byłemu pracodawcy Telewizji Polskiej stosowanie mobbingu. TVP domagała się od niego przeprosin oraz finansowego zadośćuczynienia za pomówienie. Sprawa trafi do sądu.



Mężczyzna w swojej sprawie kierował listy do prezydenta Andrzeja Dudy, ówczesnej premier Beaty Szydło, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego czy do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. W styczniu 2019 r. wystąpił w Parlamencie Europejskim, gdzie zarzucił TVP "mobbing, poniżanie, traktowanie pracowników jak w obozie pracy".

Jak informuje Piotr Owczarski w rozmowie z wirtualnemedia.pl , jest w trakcie przygotowań z prawnikiem do procesu. Zamierza wezwać na świadków ok. 70 osób, w tym m.in. byłych pracowników Telewizji Polskiej, ale i Donalda Tuska , Jerzego Owsiaka, Magdalenę Adamowicz, prof. Małgorzatę Gersdorf, Agnieszkę Holland, Adama Bodnara czy Ursulę von der Leyen, szefową Komisji Europejskiej .

- Telewizja przekracza kolejne granice. Próbuje zastraszyć wszystkich, którzy są wobec niej krytyczni. Ja nie dam się zastraszyć. Przypominam, że Telewizja Polska ma ustawowy obowiązek realizacji misji publicznej. Wynika z niej między innymi, że programy i inne usługi publicznej telewizji powinny umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej (art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy o radiofonii i telewizji). Mam dość tego, co wyprawa Jacek Kurski. Telewizja to nie jego i Prawa i Sprawiedliwości królestwo. To telewizja wszystkich Polaków. Mam nadzieję, że tym procesem wreszcie mu to wyartykułuję - wyjaśnia Piotr Owczarski.