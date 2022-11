TVP organizuje koncert dla Polonii w USA. Znamy szczegóły

Jak dowiedziała się Plejada, to właśnie Woźniak i Matyszkowicz odpowiadają za zielone światło, które dostali organizatorzy bożonarodzeniowego koncertu dla Polonii. Rok temu takie wydarzenie odbyło się we Lwowie. Teraz wykonawcy wytypowani przez TVP polecą do Chicago, gdzie wystąpią przed Polonią i kamerami w polskim kościele.