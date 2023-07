TVP musi przeprosić Fundację Otwarty Dialog. Zapłaci też 200 tys. zł kary

"Jest to bezprecedensowe orzeczenie sądu przeciwko masowemu naruszeniu praw na skutek kampanii oczerniania zainicjowanej przez Telewizję Polską. Po 6 latach od pierwszego zniesławienia i 4 latach postępowania sądowego machina propagandowa PIS została zmuszona do przeprosin za kłamstwa i wypłaty odszkodowania. A to dopiero pierwsza instancja", napisała Ludmiła Kozłowska.