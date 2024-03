TVP ma nowy hit. Policzyli, ile osób ogląda. Czołówka topowych programów

Serial "Zniewolona" był przez wiele miesięcy prezesury Jacka Kurskiego największym hitem TVP. Ostatnie odcinki serialu pojawiły się premierowo w TVP1 w pierwszych miesiącach 2022 r. Oglądało je średnio 1,67 mln widzów. Wcześniej, w 2019 r., serial notował nawet 3 mln widzów. Kurski doprowadził do tego, że aktorzy przyjechali do Polski, a także do współprodukowania czwartego sezonu, który ostatecznie nie został pokazany widzom. Kurski stracił pracę prezesa TVP, a jego zastępca - Mateusz Matyszkowicz - nie pałał wielką sympatią do "Zniewolonej" i zawiesił emisję.