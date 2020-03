TVP Info naśmiewa się z koronawirusa. Żenujące słowa w kierunku marszałka Grodzkiego

W porannym programie "Jedziemy" dyskutowano m.in. o zagrożeniu koronawirusem. Zaproszeni goście stwierdzili, że "koronawirus zbudowany jest pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych" i "trupów jest mało".

- Facet, który niedawno chciał zyskać popularność tym, że mył sobie łapki, dozując mydło łokciem. A teraz po porostu wraca z miejsca, gdzie jest duże zagrożenie tym wirusem. Jakby nigdy nic. Przecież on powinien dawać wzór - powiedział publicysta Otoka-Frąckiewicz.

Z kolei Sławomir Jastrzębski stwierdził, że "Pan marszałek wykazał się niezwykłą odwagą jadąc do Włoch. Stanął oko w oko z takim malutkim czymś i nie wiadomo, czy go przywiózł, czy nie przywiózł. A żądanie, by trzecia osoba w państwie, a pierwsza pod względem ego wypełniała jakieś druki, jest uwłaczające. Myślę, że powinniśmy wysłuchać kolejnego orędzia marszałka, w którym powie, że pewnych ludzi koronawirus się nie ima".