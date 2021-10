TVP donosi na TV Trwam. Chodzi o emisję zoofilskiego materiału

- Chcę, żeby KRRiT przyznała, że jest to złamanie prawa, a jaka to będzie dokładna kara, to dla mnie drugorzędna sprawa. Szczególnie bulwersujące jest to, że takie materiały pokazały telewizja publiczna i telewizja katolicka. Wielu rzeczy bym się spodziewał po TV Trwam, ale nie tego, że będą emitowali sceny zoofilii - argumentuje Krzysztof Luft.