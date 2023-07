TVP cenzuruje film o Krzysztofie S. Wycięli swoją prezenterkę

- Zawsze mówiłem to wszystkim dyrektorom telewizji, z jakimi się spotykałem. Mówię: panie szefie, czy dyrektorze, jeżeli mnie nie ma w telewizji, to znaczy, że należy mnie szukać na Powązkach - mówił Krzysztof S. w programie "Według Raczyńskiej", co zostało pokazane w "Bagnie". W wersji TVP ta kwestia również padła, ale wycięto planszę z nazwą programu oraz nie widać samej Raczyńskiej-Weinsberg.