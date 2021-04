TVN24 nie otrzymało koncesji od KRRiT. "Było wystarczająco dużo czasu, aby podjąć decyzję"

- Nie mam wątpliwości, że w tej kwestii to nie jest tylko formalność. Było wystarczająco dużo czasu, aby podjąć decyzję. Cała sprawa trwa już ponad rok. Jeśli są jakiekolwiek zastrzeżenia do dokumentacji złożonej przez nadawcę, powinny być one o wiele wcześniej wyjaśnione - nadawca jest zobowiązany do usunięcia błędów. Jeśli są zastrzeżenia do programu, to również informuje się o tym o wiele wcześniej. Sam fakt przedłużania okresu niepewności świadczy o tym, że coś niedobrego dzieje się z procesem rekoncesyjnym. Nie znam tej sprawy dokładnie, ale ogólna atmosfera polityczna, wielokrotne ataki przedstawicieli rządu, dziennikarzy sprzyjających Zjednoczonej Prawicy na TVN - w szczególności na TVN24 - wskazują, że to może być źródło problemu. To niewytłumaczalne, aby tak długo trwała sprawa rekoncesji - dodał.