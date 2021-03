TVN wprowadza widzów w błąd? Internauci są wściekli

"Równi sobie" to program, który niedawno miał swoją premierę na antenie TVN. Reality-show opowiada o ludziach, którzy decydują się pomóc tym, którym nie ukada się najlepiej. Zamysł jest dobry, a wykonanie? Okazuje się, że widzowie mają wątpliwości co do produkcji i osób, które w niej występują.