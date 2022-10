TVN walczy z "szerzeniem głupoty". Zaprosili człowieka, który zjadł muchomora na wizji

Od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych można coraz częściej natknąć się na influencerów, którzy zachwalają jedzenie muchomorów czerwonych. Gatunek znany jako Amanita muscaria jest uważany za trujący i może doprowadzić do zgonu (choć dużo rzadziej niż po zjedzeniu muchomora sromotnikowego). Mimo to niektórzy podejmują ryzyko, gdyż zawiera on halucynogenne toksyny.