TVN Turbo nie zwalnia tempa. Już 3 maja na antenie zobaczymy premierową produkcję

Jakie wyzwania stawiają przed bohaterami programu "Waga ciężka" wymagający klienci? Jak ekipy radzą sobie z nietypowymi ładunkami i goniącym czasem? Czy na tym interesie da się zarobić? Dziś transport lądowy jest wstanie dostarczyć niemal każdy ładunek. Wiąże się to jednak ze skomplikowanymi procesami logistycznymi podczas planowania tras oraz piętrzącymi się problemami w trakcie przejazdu.

W ramówce stacji znajdziecie wiele premier. We wtorki "Zawodowi handlarze" - nikt nie zna się na samochodach tak jak oni. To prawdziwi pasjonaci, którzy nawet ze sterty złomu potrafią wyłowić prawdziwe motoryzacyjne okazje. W środy "Wyburzacze" - w tym sezonie TVN Turbo zaprezentuje zupełnie nowych fachowców i niespotykane dotąd w programie metody wyburzania. Kolejna propozycja to "Megatransporty", czyli przygody z transportem ponadgabarytowym.