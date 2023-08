TVN pod lupą. Wpłynęły skargi na wstrząsający reportaż

- Trafiłam na ginekologię. Zrobiono mi tam badania. W szpitalu była też policja i był taki moment, gdy nie byłam już osobą, tylko przedmiotem - powiedziała 26 lipca pani Joanna z Krakowa na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet. - Jest takie przekonanie, że aborcja to jest grzech, przestępstwo, czarna magia, szaleństwo, obłęd. Jakbym się zastanowiła, to bym jeszcze tak długo mnożyła. Ja wiem, jak jest, chociaż boję się, że są osoby, które jeszcze nie wiedzą, bo one do mnie piszą - mówiła.