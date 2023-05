TVN kontra Kaczyński. Kolenda-Zaleska zabrała głos w sprawie

Od kilku dni głośno o tym, co Jarosław Kaczyński powiedział podczas konferencji prasowej w Kopczanach. Polityk PiS rzucił, że musi potraktować dziennikarza stacji TVN jak "przedstawiciela Kremla". Dlaczego? - Niestety, jestem do tego zmuszony, to nie jest żadna osobista wobec pana uwaga, traktować jako przedstawiciela Kremla. Bo tylko Kreml chce, żeby ten pan [Mariusz Błaszczak - przyp. red.] przestał być ministrem obrony narodowej - mówił Kaczyński. - Próba dezawuowania dokonań szefa MON-u to wpisywanie się w kremlowską propagandę - komentował później rzecznik PiS Rafał Bochenek.