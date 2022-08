Monika Dawidziuk w szpitalu. "Dotarła do nas smutna informacja"

Monika Dawidziuk to scenarzystka, montażystka i przede wszystkim aktorka. Ukończyła Wydział Aktorski PWST w Krakowie (Filia we Wrocławiu). Występowała na deskach m.in. Teatru Małego Widza we Wrocławiu, Teatru Muzycznego Capitol, Teatru Polskiego w Poznaniu. Szerszej publiczności dała się poznać, dzięki występom w telewizji. Najbardziej znana jest z roli osadzonej Amfisy Borkow w serialu "Skazana".