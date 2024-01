TV Republika o "światełkach grozy" w Rumi. Uderzono w Owsiaka i Tuska

Incydent z fajerwerkami stał się więc pretekstem do tego, by wspomnieć o tragicznym pożarze z 1994 roku, który wydarzył się w Gdańsku podczas koncertu Golden Life. Jak podkreślił reporter TV Republika, wtedy przyczyną tragedii było podpalenie, a teraz "organizatorzy świadomie zlekceważyli zagrożenie" - powiedział reporter. Jego tezę tylko potwierdził zaprzyjaźniony z anteną publicysta, naczelny "Gazety Gdańskiej" Marek Formela. - To, co oglądamy, to zaproszenie do tragedii - stwierdził.