Trzyminutowa owacja w Cannes. Jeden z seriali roku?

"Becoming Karl Lagerfeld" to sześcioodcinkowy serial Disney+, który przenosi widza do Paryża, Monako i Rzymu lat 70., aby pokazać niesamowity rozkwit złożonej osobowości Lagerfelda, napędzanej ambicją zostania cesarzem mody. Jak obiecuje platforma streamingowa, ma to być opowieść o przepychu i wielkim ego, pełna wystawnych przyjęć i niszczycielskich namiętności.