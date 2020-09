Trzy samotne dziewczyny walczą o prawo do szczęścia. I dostają "Remont w prezencie"

Wnuczka bez dziadka, córka bez partnera i babcia bez męża. Razem poradziły sobie wbrew przeciwnościom losu, acz jeszcze kilka miesięcy temu dzieliło je kilka tysięcy kilometrów. Teraz mieszkają w nowym domu, ale nie mają czasu i sił, by wykończyć go do końca. Na szczęście z pomocą spieszy im Telewizja WP i ekipa nowego programu "Remont w prezencie".

25-letnia Weronika niedawno wróciła z Wielkiej Brytanii, gdzie spędziła większość dzieciństwa. Dzieciństwa, które niespecjalnie może zaliczyć do przyjemnych. Na pytanie, gdzie się podział jej ojciec nie bardzo potrafi odpowiedzieć. To samo zresztą tyczy się jej partnera, z którym ma 7-letnią córeczkę.

- Gdzie jest głowa rodziny? - zapytała Weronikę współprowadząca program Klaudia Halejcio.

- Mój ojciec? Też bym chciała wiedzieć - odpowiedziała jedna z trzech bohaterek nowego odcinka "Remontu w prezencie".

"Remont w prezencie" - zobacz zwiastun czwartego odcinka:

W marcu jej mama dostała udaru mózgu i, jak relacjonuje 25-latka, mogła tego nie przeżyć. O sytuacji poinformowała ją zapłakana babcia, która zadzwoniła do przebywającej na Wyspach wnuczki z informacją, że jej córka jest ciężko chora.

- Serce podeszło mi do gardła i zamarło. Nie wiedziałam co mam robić, co myśleć, co będzie. Nie dopuszczałam do siebie najgorszych myśli, ale gdzieś tam przeszły przez tył głowy - mówi Weronika.

Córka bardzo szybko podjęła decyzję o powrocie do kraju, by pomóc mamie w powrocie do zdrowia. Miała wobec niej dług wdzięczności, gdyż to właśnie dzięki niej udało jej się przejść przez najgorsze chwile w życiu. Teraz, cztery miesiące po udarze, zamieszkała wraz z nią w nie do końca wykończonym mieszkaniu w jednej z podwarszawskich miejscowości.

Matka Weroniki, Magdalena Sobkowicz, przeszła rozległy, lewostronny udar mózgu. Jak opowiedziała prowadzącym program, miała niemal całkowity paraliż prawej strony ciała i początkowo nic nie mówiła. To właśnie lewa strona mózgu odpowiedzialna za mowę, poruszanie kończynami czy wzrok.

WP Weronika bardzo kocha swoją matkę (WP)

Weronice udar matki uzmysłowił, że może ją stracić. Zgłosiła więc ją do programu, by wyrazić swoją wdzięczność i pokazać, jak bardzo ją kocha. Chciała też, by jedno z pomieszczeń ich domu przypominało jej o radosnych chwilach i pomogło do pełnego powrotu do zdrowia.

Które pomieszczenie mieszkalnego segmentu w Woli Mrokowskiej pod nieobecność nietypowej, bo składającej się tylko z kobiet, rodziny wybrali do remontu prowadzący? A może tym razem zdecydowali się na coś innego i zamiast wnętrza... wyremontowali ukochany przez matkę Weroniki ogródek? By się o tym przekonać, koniecznie przełączcie się na Telewizję WP w sobotę o 20:00. Czekać tam będzie na was kolejny, premierowy odcinek "Remontu w prezencie".