Trzej YouTuberzy wchodzą do polityki. Koniec ze skeczami, czas na Polskę

WiP Bros to trzej YouTuberzy, którzy powołują nowy ruch społeczno-polityczny, skierowany do młodzieży. Dotąd zajmowali się skeczami i humorystycznym hip-hopem, ale zapewniają WP, że partię Wolności i Postępu tworzą na serio. Czy to aby nie jakiś szwindel?

WiP Bros na serio. Od lewej: Piotr Prus, Wojciech Przeździecki i Adam Szymczak (WiP)