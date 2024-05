Trzeba będzie zarwać noc. Dla takich gwiazd warto

Orange Warsaw Festival odbywa się od 2008 r. na (od ósmej edycji) terenie Toru Wyścigów Konnych Warszawa-Służewiec. W ciągu 15 lat gościł na swoich scenach wielu znanych artystów, m.in. Kelly Rowland, My Chemical Romance, Beyoncé, Kings of Leon, Davida Guettę, Florence and the Machine, Snoop Dogga, Ritę Orę, Die Antwoord czy Lanę Del Rey. Na tegorocznej imprezie także nie zabraknie znanych wykonawców.