Rafał Trzaskowski wsparł Mariannę Schreiber. Internauci i tak wbili jej szpilę

- Rozumiem ten szum, gdyby to poseł Schreiber postanowił zostać modelem. Wtedy rzeczywiście można by się zastanawiać, czy jest spójność pomiędzy tym, co mówi, a tym, co robi. Jego żona jest niezależna i ma prawo do tego, by realizować swoje aspiracje - stwierdził Trzaskowski z feministycznym zacięciem. Za to pani Schreiber postanowiła go docenić.