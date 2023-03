Cały majątek przepisała córce. Babcia podważa zmiany w testamencie

Przypomnijmy, że Lisa Marie Presley była jedyną spadkobierczynią majątku Elvisa Presleya, który zmarł w 1977 r. w wieku 42 lat. Córka musiała jednak poczekać aż do 1993 r. i skończenia 25 lat, by móc decydować o spadku. Wówczas przejęła kontrolę nad legendarną posiadłością Graceland i ok. 100 mln dol.