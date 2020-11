Popłakał się na wizji. Usłyszał wynik wyborów

W USA trwa wielkie liczenie głosów. Kandydat na prezydenta USA, by wygrać, musi zdobyć co najmniej 270 głosów elektorskich. Według najnowszych szacunków CNN, Associated Press czy Fox News Joe Biden ma już 290 głosów, a Donald Trump 214. Kiedy informacja o prawdopodobnym zwycięstwie Bidena była omawiana w CNN, komentator stacji Van Jones dosłownie nie mógł powstrzymać łez wzruszenia i radości.