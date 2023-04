"Nie potrafią pić z umiarem". Widzowie oburzeni tym, co zobaczyli w "True Love"

Jeszcze do niedawna relacja tych dwojga dawała nadzieje na happy end, ale kiedy do programu nieoczekiwanie wrócił Marcin, sprawy przybrały dość nieoczekiwany obrót. Podczas zakrapianej imprezy przy basenie, Marcin dosłownie wziął sprawy w swoje ręce i wskoczył z Oliwią do wody. Maksym nie puścił tego płazem. Między uczestnikami doszło do ostrej wymiany zdań, która o włos, a zakończyłaby się rękoczynami.