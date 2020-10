Trudny powrót Doroty Gardias do codzienności. Sąsiedzi jej unikają

28 września Dorota Gardias trafiła do jednego z warszawskich szpitali . Wraz z córką Hanią zachorowały na COVID-19. Gwiazda TVN-u była podłączona pod tlen. Po kilku dniach wyszła ze szpitala i przebywała w domowej izolacji . To właśnie wtedy opowiedziała po raz pierwszy o chorobie, nagrywając serie filmików na Instagramie.

Niedługo potem pogodynka była gościem "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedziała o swojej chorobie i rekonwalescencji. Teraz o przebiegu koronawirusa i powrocie do codzienności opowiedziała w rozmowie z "Super Expressem"

- Miałam ból mięśni, pleców, tkliwość skóry, bolał mnie brzuch, narządy wewnętrzne, a to co było totalną dla mnie nowością jeśli chodzi o odczucia bólu, to nie mogłam ruszać oczami, bo dosłownie bolały mnie mięśnie oka - wymieniała Dorota Gardias.