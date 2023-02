Trudny czas dla ciężarnej aktorki. Ukochany pupil Olgi Bołądź ciężko chory

- Mogę jedynie powiedzieć, że jestem szczęśliwa. I mam optymistyczne podejście do życia. A kiedy zdecyduję się zalegalizować swój związek, to wszyscy z pewnością się o tym dowiedzą. Ode mnie, a nie z prasy - mówiła Olga Bołądź w rozmowie z Jastrząb Post, odnosząc się do spekulacji na temat swoich rzekomych zaręczyn.