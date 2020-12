Niechlubny rekord Trójki. "Nikt nie chce jej słuchać. Pomagać policjantom - tym bardziej"

Środowisko podzielone przez Fundusz Wsparcia Kultury

Po emisji licytacji na antenie zawrzało w mediach społecznościowych. Dawni słuchacze Trójki, którzy pamiętają poprzednie akcje "Świąt bez granic", organizowane na antenie przez 27 lat, wprost mówią o kompromitacji PR3. W krytycznych komentarzach internauci zwracali uwagę nie tylko na niską kwotę zbiórki, brak telefonów od słuchaczy, które do tej pory były sensem licytacji, ale i beneficjentów Trójkowej pomocy.

- Licytacja bez telefonów od słuchaczy? To bardzo oryginalna i zupełnie nieznana mi forma przeprowadzania aukcji. Myśmy mieli – nieskromnie powiem – odwrotny problem: mimo, że licytację obsługiwały cztery linie telefoniczne, nie wyrabialiśmy się z odbieraniem telefonów od słuchaczy i "wpuszczaniem" ich na antenę. Polskie Radio ewidentnie zaniżyło tutaj poziom, mówiąc delikatnie. To bardzo smutne, ale było do przewidzenia - powiedział były dyrektor Trójki w rozmowie z Wirtualnymi mediami.