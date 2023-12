Transmisja pogrzebu 14-letniej Natalii w TVN24. Internauci zniesmaczeni. Stacja się tłumaczy

We wtorek rano, 28 listopada, 14-letnia Natalia z Andrychowa wyszła do szkoły. Nigdy do niej nie dotarła. Po drodze zasłabła i osunęła się na zmarzniętą ziemię przed supermarketem, w okolicy 500 metrów od komisariatu policji. Choć udało jej się zadzwonić do ojca i poinformować o swoim złym stanie, nie była w stanie wskazać, gdzie się znajduje. Zaalarmowana policja przez kilka godzin nie mogła namierzyć Natalii. Trwa postępowanie dyscyplinarne w tej sprawie.