Tragiczna historia. Bohaterka programu "Wszystko o Miriam" popełniła samobójstwo. Ale czy na pewno?

Główną bohaterką show była Miriam Rivera, a show nazywało się tak naprawdę "There's Something About Miriam" (w polskiej wersji "Wszystko o Miriam" - red.). Kandydaci ostro podrywali celebrytkę, nie brakowało namiętnych chwil i wreszcie nadszedł finał. Miriam wybrała Toma, a przy okazji wyjawiła o sobie całą prawdę.