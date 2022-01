Tragedia w rodzinie Magdy Gessler. Syn restauratorki jest w szoku i mówi o traumie

Choć do tragedii doszło 17 stycznia, to informacja o pożarze, który strawił dom we wsi Radziszewo-Króle, przedostała się do mediów dopiero teraz. Jako pierwszy wiadomość podał "Super Express". Gazecie udało się też porozmawiać z Tadeuszem Mullerem, który nie kryje, że jest zrozpaczony, a zdarzenie nazywa "traumą".