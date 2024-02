Tragedia na planie nowego serialu Marvela. Wszczęto śledztwo

Tragedia na planie "Wonder Mana". Co się stało?

We wtorek, 6 lutego, o czym donosi "The Hollywood Reporter", w Radford Studios doszło do niebezpiecznego wypadku. Choć nie był to dzień zdjęciowy, na miejscu znajdowało się sporo osób, zajmujących się pracami przygotowawczymi przed kolejnymi nagraniami.