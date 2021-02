Trafiła do psychiatry, a potem na terapię. Ważne słowa Młynarskiej

Badajcie się, chodźcie na terapię, nie wstydźcie się, że potrzebujecie pomocy - te słowa 23 lutego padają wyjątkowo często, bo to Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Gwiazdy, jak m.in. Agata Młynarska, dzielą się swoimi doświadczeniami.

Od kilku lat 23 lutego to Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. A wszystko po to, by uświadamiać społeczeństwo, że depresja to choroba; by zachęcić potrzebujących do leczenia i przede wszystkim sprawić, że depresja przestanie być tematem tabu w naszym życiu. Nie brakuje historii gwiazd, które toczyły nierówną walkę z tą chorobą. Swoimi doświadczeniami podzieliła się m.in. Agata Młynarska. Dziennikarka otwarcie opowiada, jak depresja odbijała się na jej życiu i zdrowiu.

- Wiele razy zdarzało mi się nie mieć siły na nic. Nawet na zmycie makijażu, na wstanie z łóżka - pisze na Instagramie.

- Bolało mnie zresztą całe ciało. Nie mogłam spać, budziłam się nad ranem z nieuchwytnym niepokojem, myślówą, drżeniem serca. W pracy byłam jak maszyna, sprawna, skuteczna, energiczna. I to mi się nie zgadzało, to mnie zwodziło.Tłumaczyłam sobie, że skoro daję radę w pracy i w domu, to nie mogę się nad sobą rozczulać i muszę się wziąć do kupy, pozbierać - opowiada dziennikarka.

Niebawem nie dało się już przymykać oka na objawy. Młynarska opisuje, że życie "wyrzuciło ją na skraj rozpaczy", trafiła do psychiatry, a potem na terapię. I wiele się zmieniło.

- Od tamtej pory mam pod kontrolą swój nastrój, daję sobie prawo do smutku i zmęczenia ale wiem, że niekontrolowane, prowadzą do depresji. Wiele lat terapii pozwoliło mi zrozumieć mechanizmy, które na przestrzeni lat zostały zakłócone. Bardzo powoli, przedzierając się przez uczucia, trudne emocje, łzy, niechęć, zdrowiałam i odnajdywałam spokój, nabierałam sił. I mówię Wam - to się da zrobić! To jest możliwe! Jest tylko jeden warunek - trzeba zaufać w sens pomocy profesjonalistów - lekarzy i psychoterapeutów. Trzeba też zdobyć się na odwagę, by poprosić o pomoc - tłumaczy dziennikarka.