Traci pracę za pracą. Fatalna passa Ogórek się nie kończy

Na dniach była pracownica propagandowej TVP wyleciała z Radia PiK, gdzie prowadziła raz w tygodniu dziesięciominutową "Rozmowę dnia" głównie z politykami PiS. Znamienne było, że pracownicy tego radia nie przejęli się jej zniknięciem. – Naprawdę, nie ubolewamy, chwały nam to nie przynosiło, a i myślę, że słuchacze wolą pójść do kościoła, żeby posłuchać księdza albo na wiec, żeby dowiedzieć się, co sądzą politycy PiS-u. Nie znamy jej nawet, bo tu nie bywała – powiedział Wirtualnym Mediom współpracownik Radia PiK.