Tori Spelling z opaską na oku. Złapała paskudną infekcję

- Noszę szkła kontaktowe i nie zdejmuję ich na noc. Wiem, że powinnam, ale codziennie znajduję milion wymówek, żeby tego nie robić. A to jestem zmęczona, a to dzieci, a to coś innego. Wstyd to przyznać, ale nie czyściłam soczewek nawet przez 20 dni. [...] Obudziłam się z potwornym bólem oka. Okulista powiedział, że rozwinęła się infekcja i mam owrzodzenie rogówki. To tylko moja wina - wyjaśniła Spelling.