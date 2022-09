"Top Model". Znana aktywistka przyszła do show. Ma konkretny cel

"Poszłam na casting do 'Top Model'! Dlaczego? Poszłam spełnić swoje marzenie i marzenie wielu kobiet o tym, aby ich rozmiar był należycie reprezentowany. Nie tylko na pojedynczych wybiegach. W największym programie modowym w Polsce. Poszłam na ten casting z celem. Celem, aby zrobić małą rewolucję i zostać pierwszą modelką curvy/plus-size w domu 'Top Model' ever. Czy mi się to uda? Zobaczymy. Ale lubię wsadzać kij w mrowisko i dobrze o tym wiecie" - poinformowała swoich fanów na Instagramie.