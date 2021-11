"Top Model". Tym razem przeszarżowali? Dramatyczna scena w programie. Chłopakowi brakowało tchu

Wystylizowani na laleczki i podobnie jak one całkowicie zależni od innych uczestnicy "Top Model" zmierzyli się z kolejnym kontrowersyjnym zadaniem. Po chodzeniu na równoważni w szpilach, co kosztowało Nicolę skręconą kostkę czy prezentowaniu kolekcji na wrotkach, w ostatnim odcinku uczestnicy mieli pozować w dmuchanych kulach. Kulach, które - co warto podkreślić - pływały w basenie.