"Top Model": Joanna Krupa wróciła na plan!

Ruszyły zdjęcia do kolejnego sezonu show "Top Model" . Nikt sobie nie wyobraża, że format mógłby być nagrany bez Joanny Krupy . Jurorka i gospodyni "Top Model" tak świetnie sprawdziła się w tej roli, że pewnie nie było nawet mowy o tym, by kimś ją zastąpić!

A udział Asi w programie wcale nie był tak oczywisty. Po pierwsze kilka miesięcy temu została mamą. Każdy zrozumiałby jej decyzję o pozostaniu w domu. Co więcej, z powodu panującej pandemii, dostanie się do Polski wcale nie było takie łatwe. Krupa dzięki polskiemu obywatelstwu mogła przekroczyć granicę Unii Europejskiej i przyleciała pierwszą klasą do naszego kraju.