TOP 6. Przeoczone oryginalne filmy Netfliksa, które warto znać

Określenie to postrzegam jednak jako krzywdzące. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak dużo pieniędzy Netflix inwestuje w projekty niszowych, niezależnych twórców, którym trudno byłoby znaleźć pieniądze u innych producentów.

"Powstrzymać mrok"

Zacznijmy od bodaj najpopularniejszego filmu w tym zestawieniu. Reżyser Jeremy Saulnier nie jest świeżakiem. To 4. pełny metraż w jego dorobku, na koncie ma także 2 odcinki do 3. sezonu "Detektywa" .

W " Powstrzymać mrok" osadza akcję w głębi Alaski, a głównym bohaterem czyni emerytowanego badacza wilków. Jak nietrudno się domyślić, fabuła koncentruje się na stopniowym wnikaniu w coraz bardziej nieokrzesane i dzikie rejony ludzkiej psychiki, sięgając również do niepokojących lokalnych wierzeń. Zimno Alaski aż bije z ekranu.

"Kaliber"

Znajduję tu pewne elementy wspólne z "Powstrzymać mrok" Saulniera, choć zdaję sobie sprawę z tego, że jest to teza rzucona nieco na wyrost. W swoim pełnometrażowym debiucie Matt Palmer także bada pierwotne ludzkie impulsy, oddalające nas od współcześnie rozumianego człowieczeństwa.

Najkrócej fabułę filmu można było by opisać słowami prawa talionu, uskuteczniającego zasadę "oko za oko, ząb za ząb". Dwójka przyjaciół wyjeżdża do małej szkockiej miejscowości, by spędzić męski weekend na polowaniu – niestety w wyniku wypadku zabijają dziecko.