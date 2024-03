Tomaszewską usunęli z "Pnś". Co teraz? Komentuje

W środę 20 grudnia zniknął sygnał TVP Info. We wszystkich kanałach TVP zaszły nagłe zmiany - z ramówek usunięto wszystkie programy informacyjne, na czele z wieczornymi "Wiadomościami". Nie uchował się nawet "Agrobiznes", który próbował przejąć Adrian Borecki, by nadać komunikat o "zamachu na media". Wiele osób było ciekawych, co zastaną w telewizji następnego poranka. A tam bez zmian, w studiu "Pytania na śniadanie", pojawili się Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora.