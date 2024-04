Tomasz Wygoda wspomina zmarłego reżysera Sławomira Krawczyńskiego. "Morze łez"

Uczył przeżywać świadomie sny i ten najważniejszy dotyczący naszego życia. Z nim odkrywaliśmy, że ciało może śnić i robić to najpełniej w swym niepojęciu. Uzdrawiający Wielki Szaman, Zaratustra, Indianin, który wszystko, co miał najlepszego, rozdawał innym na bieżąco, nie bojąc się tego rozdania. A kto go poznał, ten wie, że karty w rozdaniu stawiał najmądrzej. Niech zwierzęta, z twoich kart cię strzegą. Bez lęku. Morze łez. Nic i wszystko" - napisał Tomasz Wygoda, dołączając wspólne zdjęcie z reżyserem. Jego poetycki wpis poświęcony Krawczyńskiemu wywołał liczne komentarze internautów.