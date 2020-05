Tomasz Wolny o materiale Filipa Chajzera. Chodzi o pomoc powstańcowi

Tomasz Wolny o materiale Filipa Chajzera w "Dzień Dobry TVN"

- Filipie. Nie mieliśmy okazji poznać się osobiście, ale podobno jesteś w porządku gościem. Niestety to, co zobaczyliśmy w twoim materiale w porządku nie jest. Zupełnie nie w smak mi prostowanie tej historii, bo najważniejszym było uhonorowanie pana Podpułkownika, jednak mówiąc o niej, nie można pominąć tych, którzy odegrali tu pierwsze skrzypce - napisał Wolny w komentarzu pod postem Filipa Chajzera.

- Ogłaszasz urbi et orbi, że to dzięki twojemu udostępnieniu apelu córki pana Henryka o przysyłanie kartek (co zresztą wyszło kapitalnie!) "wydarzyły się cuda", które zaraz potem pokazujesz. Brzmi świetnie, ale to nieprawda. Cuda, których sprawstwo sobie przypisujesz, wydarzyły się, ponieważ przygotowali je wolontariusze, od tygodni, każdego dnia dowożący posiłki kilkuset Bohaterom. Akurat oni, wiedzy o potrzebach Powstańców nie czerpią z twoich social mediów, gdyż znają te potrzeby z pierwszej ręki, a iskrą była córka - pani Grażyna. Po jej prośbie to właśnie oni wymyślili cały ambaras i z urodzinowym transparentem, kwiatami, wyrywając się z pracy, rzucili wszystko i przyjechali z całą ferajną, z instrumentami do Nadarzyna - czytamy dalej.