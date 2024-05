Tomasz Wolny był przy śmierci bohaterki Powstania Warszawskiego "Sosenki"

Gdy powstanie upadło, Zofia Czekalska została pojmana i wywieziona do obozu jenieckiego. Po uwolnieniu wróciła do Polski i zamieszkała w rodzinnym mieście, a następnie przeniosła się do Warszawy. Jej pasją i sposobem na życie było szycie, robienie na drutach oraz haftowanie. Przez większość życia pracowała w warszawskich teatrach - zajmowała się projektowaniem i szyciem kostiumów dla aktorów.