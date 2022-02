Szczere wyznanie. "Zafundowałem żonie depresję i stres pourazowy"

Dziennikarz wyznał, że pewnym momencie jego waga dochodziła już do 200 kg. Jak do tego doszło? Sekielski twierdzi, że przez długi czas lekceważył problem, który sprowadzał do zagadania natury logistycznej. Kolejne kilogramy, kolejne centymetry w pasie wiązały się jedynie z zakupem nowego, większego garnituru.