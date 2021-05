Tomasz Patora o Krawczyku. "Powinien odpowiadać za niepełnosprawne dziecko"

Na koniec rozmowy dodał, że chciałby, by jego reportaż przyczynił się do dwóch rzeczy: by opinia publiczna poznała prawdę, co może wpłynie na refleksję ze strony rodziny. – Jeżeli nie, to może sąd na tyle szybko zbada tę sprawę, żeby na normalne życie Krzysztof Igor nie musiał czekać wielu lat. Bo dziś ma 47 lat, a de facto nie ma gdzie mieszkać. Obecnie przygarnęła go koleżanka. Nawet na kilka dni przed publikacją doszło w mieszkaniu wujka, gdzie miał pokój, do kilku incydentów. Krzysztof bał się, że może mu się coś stać. On nie był tam bezpieczny. Sprawa jest więc pilna – oznajmił.