Tomasz Oświeciński stracił rolę w "Ma jak miłość". Jak to możliwe?

Tomasz Oświeciński to jeden z ulubionych aktorów Patryka Vegi i to dzięki jego filmom zyskał rozpoznawalność. Aktor ze względu na swoją aparycję i posturę zazwyczaj wciela się w role osiłków lub gangsterów. Ale widzowie kojarzą go też z roli w "M jak miłość", gdzie wciela się w postać Andrzeja Lisieckiego. Jego bohater jest policjantem pracującym w Lipnicy.