Tomasz Lis usunięty z Tok FM. Wiemy, kto go zastąpi

Jacek Żakowski swój cotygodniowy program poranny w Tok FM prowadził dotychczas z Wiesławem Władyką z "Polityki", Tomasze Wołkiem i Tomaszem Lisem, do niedawna redaktorem naczelnym "Newsweeka". Z tym ostatnim Agora (właściciel rozgłośni) zerwał współpracę pod koniec czerwca, choć 1 lipca Lis oświadczył, że to on robi sobie przerwę od mediów, żeby zadbać o swoje zdrowie.