Tomasz Lis o Krzysztofie Leskim: Gdzie byliśmy, gdy latami tonął?

Dziennikarze, którzy znali zamordowanego kolegę Krzysztofa Leskiego, czują wyrzuty sumienia. Leski latami cierpiał na głęboką depresję. Tomasz Lis pyta dramatycznie: Gdzie byliśmy, gdy latami tonął?

Leski był znany w środowisku dziennikarskim od lat 80. Zaczynał jako reporter Agencji Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. Po zwolnieniu dołączył do redakcji opozycyjnego, podziemnego „Tygodnika Mazowsze”.

Ostatnimi laty był bardzo aktywny na Twitterze, gdzie co wieczór zamieszczał krótkie, ostre recenzje głównych wydań ”Wiadomości” w TVP1.

Jedną z jego czytelniczek była Hanna Lis . Chwaliła: - Krzysiu, szacun za to, że walcząc zapewne ze zrozumiałym odruchem wymiotnym, spisujesz kroniki współczesnej Targowicy. Ciekawam tylko, dlaczego prezenter [Krzysztof Ziemiec- red.] wciąż nie w mundurze?

- To są płatni funkcjonariusze PiS, którzy powiedzą wszystko czego się od nich wymaga. Jerzy Urban Starał się żeby te jego propagandowe tezy miały choć cień oparcia w jakiś faktach. Natomiast "Wiadomości" na dobrą sprawę kompletnie się już faktami nie przejmują.

Konspiracja i koty

Środowisko dziennikarskie wspomina Leskiego jako dziennikarza wybitnego. Ewa Siedlecka z ”Polityki”: - Krzysiek, jak każdy wybitny człowiek, nie mieścił się w odgrywanych rolach, więc życie zawodowe nie ułożyło mu się tak, jak na to zasługiwał jego talent. Całym jego życiem była konspiracja [w czasach komunistycznych – red. ] i koty. Osierocił kota Nikona. Ale Nikon jest teraz w dobrych rękach, więc Krzysiek nie musi się o niego martwić.

Piotr Niemczyk, były szef UOP, wspomina kolegę: - Krzysiu, co się stało? To prawda, że potrafiłeś być nieznośny nie do wytrzymania. Ale byłeś dobrym człowiekiem o ogromnej wiedzy i inteligencji. Twoje umiejętności i pasje były dla mnie wzorem przez całe lata 80.