Tomasz Karolak stracił pracę. Wiadomo, ile pieniędzy mu przepadło

Tomasz Karolak uchodzi za jednego z najpopularniejszych polskich aktorów, choć trudno przywołać choć jedną cenioną produkcję, w której wystąpił. Mimo to gwiazdor nie narzeka na brak ofert - co i rusz można go zobaczyć w kolejnych filmowych komediach i serialach. Oprócz tego ma swój własny teatr, który zarazem pozwala mu spełniać artystyczne ambicje, jak i jest finansowym utrapieniem.