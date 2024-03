Tomasz Karolak ma nową fuchę? Aktor jest także mistrzem ślubnych ceremonii

Tomasz Karolak, chociażby ostatnio udziałem w programie "Drag me out" udowodnił, że żadnej pracy i roli się nie boi. Nic więc dziwnego, że popularny aktor może się wcielić także w mistrza ślubnej ceremonii i to nie w filmie, a podczas prawdziwej uroczystości. Usługi Karolaka w tej kwestii oferuje jedna z restauracji na Dolnym Śląsku. Ile to kosztuje?