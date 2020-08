Tomasz Kammel śmieje się ze swojego podobieństwa do piłkarza Bayern Monachium

Tomasz Kammel jest jednym z najbardziej cenionych prezenterów telewizyjnych w Polsce. Choć teraz kojarzymy go najbardziej z "Pytania na śniadanie", gdzie występuje w duecie z Marzeną Rogalską oraz z roli prowadzącego "The Voice of Poland", to jego droga zawodowa w telewizji publicznej jest o wiele bogatsza. Miesiąc temu prezenter świętował swoją 23-letnią karierę w TVP. O wszystkim napisał w social mediach.