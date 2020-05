Tomasz Kammel do gwiazd: "Kompromitujecie się na całej linii"

Gwiazdy od tygodni idą daleko w swoich przemyśleniach na temat pandemii i niestety dzielą się nimi z fanami. Doda i Edyta Górniak rozpowszechniają teorie spiskowe na temat koronawirusa. Blanka Lipińska odradza noszenie maseczek, bo "obniżają odporność". A Mateusz z FitLovers powtarza publicznie głupoty, że "wirus umiera w temperaturze powyżej 27 stopni". I właśnie do takich znanych i lubianych Tomasz Kammel wystosował swój apel .

"Do wszystkich znanych i cenionych za swe aktorstwo, pływanie, śpiewanie. Pamiętajcie, że skądkolwiek Covid się wziął, nie ma jeszcze na niego lekarstwa. Opowiadanie, że 250 tysięcy zgonów to nic, bo grypa zbiera większe żniwo, jest głupotą" – napisał Kammel na Instagramie.

"Nikomu nie odbieram prawa głosu, ale proszę znanych z mediów. Zanim otworzycie usta, odpowiedzcie sobie sami, czy macie naukową wiedzę, by zajmować stanowisko?" – pyta Kammel.

Swój mocny wpis kończy prośbą, by każdy zajmował się tym, co umie robić najlepiej. "Pięknie śpiewajcie, kreujcie role, czy zdobywajcie sportowe medale olimpijskie. A wszyscy zajmijmy się tym, o co chodzi najbardziej - dbajmy o siebie nawzajem, szczególnie o tych mniej zdrowych, nie tak już młodych i sprawnych".